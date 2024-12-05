Трамп поздравил владельцев биткоина
Трамп, который неоднократно высказывался в поддержку криптовалют, поздравил 5 декабря владельцев биткоина с рекордным ростом и приписал это в заслугу себе.
"Поздравляю, биткоинеры! 100 тыс. долларов!!!! Не благодарите! Вместе мы сделаем Америку снова великой!" – написал он в своей соцсети Truth Social.
Фото: truthsocial
В этот же день президент Сальвадора Букеле на своей странице в Х похвастался прибылью страны с момента, когда государство начало покупать по биткоину в день. За это время монета выросла почти в пять раз.
https://t.co/QVvFbQ7woa pic.twitter.com/WiOAYg6Ztx— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 5, 2024
В среду избранный президент США заявил о том, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам. Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией Байдена.
Сразу после заявления Трампа биткоин обновил исторический максимум, его стоимость превысила 100 тыс. долларов.
5 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.