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Трамп поздравил владельцев биткоина

Биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 04:44 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Избранный президент США поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом, сообщает Zakon.kz.

Трамп, который неоднократно высказывался в поддержку криптовалют, поздравил 5 декабря владельцев биткоина с рекордным ростом и приписал это в заслугу себе.

"Поздравляю, биткоинеры! 100 тыс. долларов!!!! Не благодарите! Вместе мы сделаем Америку снова великой!" – написал он в своей соцсети Truth Social.
Биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 04:44

Фото: truthsocial

В этот же день президент Сальвадора Букеле на своей странице в Х похвастался прибылью страны с момента, когда государство начало покупать по биткоину в день. За это время монета выросла почти в пять раз.

В среду избранный президент США заявил о том, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам. Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией Байдена.

Сразу после заявления Трампа биткоин обновил исторический максимум, его стоимость превысила 100 тыс. долларов.

5 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.

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