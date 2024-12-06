#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.65
544.6
5.17
Мир

Древние кости на Аляске раскрыли историю первых домашних собак

Древние кости на Аляске раскрыли историю первых домашних собак, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 19:29 Фото: pixabay
Люди установили отношения с собаками около 10 000 лет до нашей эры, что значительно раньше, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Университета Аризоны, анализируя останки животных, обнаруженные на Аляске, сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что собаки того времени питались рыбой, вероятно, выловленной людьми, что свидетельствует об одомашнивании. Одним из ключевых открытий стала 12-тысячелетняя кость нижней части ноги взрослой собаки размером с волка, найденная на археологическом объекте Суон-Пойнт, расположенном в 112 км к юго-востоку от Фэрбанкса.

По словам ученых, эта древняя собака жила в конце Ледникового периода. Открытие позволяет предположить, что коренные жители Аляски начали одомашнивать собак примерно на 2000 лет раньше, чем указывали предыдущие исследования.

Кроме того, на другом археологическом объекте — холме Холлембек к югу от Дельта-Джанкшен — была обнаружена челюсть собаки возрастом около 8100 лет, что подтверждает наличие домашних собак в поселениях людей на протяжении тысячелетий.

Эти находки устанавливают самые ранние известные близкие связи между человеком и собакой, подчеркивая важность этих животных в жизни древних людей.

С подборкой самых маленьких пород собак можно ознакомиться здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи
Мир
08:20, Сегодня
Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи
Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии
Мир
08:10, Сегодня
Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии
Камала Харрис появилась на публике
Мир
07:30, Сегодня
Камала Харрис появилась на публике
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: