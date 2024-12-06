Древние кости на Аляске раскрыли историю первых домашних собак

Люди установили отношения с собаками около 10 000 лет до нашей эры, что значительно раньше, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Университета Аризоны, анализируя останки животных, обнаруженные на Аляске, сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что собаки того времени питались рыбой, вероятно, выловленной людьми, что свидетельствует об одомашнивании. Одним из ключевых открытий стала 12-тысячелетняя кость нижней части ноги взрослой собаки размером с волка, найденная на археологическом объекте Суон-Пойнт, расположенном в 112 км к юго-востоку от Фэрбанкса.

По словам ученых, эта древняя собака жила в конце Ледникового периода. Открытие позволяет предположить, что коренные жители Аляски начали одомашнивать собак примерно на 2000 лет раньше, чем указывали предыдущие исследования.

Кроме того, на другом археологическом объекте — холме Холлембек к югу от Дельта-Джанкшен — была обнаружена челюсть собаки возрастом около 8100 лет, что подтверждает наличие домашних собак в поселениях людей на протяжении тысячелетий.

Эти находки устанавливают самые ранние известные близкие связи между человеком и собакой, подчеркивая важность этих животных в жизни древних людей.

С подборкой самых маленьких пород собак можно ознакомиться здесь.

