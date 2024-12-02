Пять самых маленьких пород собак

Карликовые породы собак пользуются большим спросом среди владельцев. Ведь они весят в пределах 5 кг: такого питомца можно взять с собой даже в магазин. Да и ремонт будет в большей сохранности. Но это не значит, что они не нуждаются в соответствующем уходе и внимании, сообщает Zakon.kz.

Эксперты составили список из пяти пород самых маленьких собак в мире и рассказали, чем они так интересны.

Чихуа-хуа

Эту породу можно назвать самой узнаваемой. В стандартах породы прописывают: у чихуа-хуа берется в расчет только вес, без роста. Идеальный вес: от 1,5 до 3 кг. Эти собаки преданы хозяину. Представители породы бегают за человеком по пятам и на прогулке, и в квартире. Они могут быть чрезмерно темпераментными и порой стремятся доминировать над хозяином, чтобы тот подчинялся их желаниям.

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Бишон фризе

Напоминает пушистое белое облако, при этом порода мало линяет и подходит людям, которые не хотят регулярно убирать дом и чистить одежду от шерсти. Такие собаки способны к дрессировке. Это прекрасная порода для маленькой квартиры при условии, что собаку выгуливают и дают время выплеснуть энергию. Стандарты породы: высота в холке – 25-29 см, вес – до 5 кг.

Ши-тцу

Обладатели очень длинной шелковистой шерсти, больших висячих ушей и пушистого хвоста. Миниатюрные собаки созданы, чтобы быть компаньонами, и комфортно чувствуют себя в квартире. В случае правильной социализации с раннего возраста ши-тцу становится восхитительным семейным питомцем. Ши-тцу отлично поддается воспитанию и дрессировке. Рост представителей породы по стандартам не должен превышать 28 см, а вес находится в пределах от 4,5 до 8,2 кг.

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Йоркширский терьер

Еще одна известная порода декоративных собак, обладающая ласковым и покладистым характером. "Йорки" отличаются смелостью, энергичностью и сообразительностью. Представителям этой породы, как отмечено в публикации издания РБК Life, нужны ежедневные физические упражнения. Взрослые собаки весят от 2 до 3,1 кг, рост составляет 15-17 см.

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Пражский крысарик

Представители породы сохранили охотничьи инстинкты предков. Игрушечные габариты (размеры щенка чаще меньше ладони) не мешают крысарику охранять жилище и хозяина. Питомец звонким лаем отпугивает врага, но не переходит в агрессию. Вес представителей породы – 2-2,6 кг, высота в холке составляет до 23 см.

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