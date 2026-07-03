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Первые признаки старения у собак и рекомендации по уходу

Первые признаки старения у собак и как за ними правильно ухаживать, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 11:28 Фото: magnific.com
Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что возраст, с которого собаку можно считать пожилой, зависит от ее размера: крупные породы стареют быстрее и переходят в эту категорию примерно к 8 годам, тогда как небольшие собаки – около 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на специалиста, первые признаки старения заметны внешне: у животного седеет морда, появляется скованность движений. Однако владельцы не всегда сразу понимают, как правильно скорректировать уход за питомцем в этот период.

Эксперт отметила, что изменения в первую очередь стоит начинать с домашней среды. Скользкие поверхности в квартире повышают риск падений у собак с ослабленными мышцами и суставами, поэтому рекомендуется использовать нескользящие коврики в местах их передвижения.

Также важно пересмотреть условия отдыха животного. Тонкая подстилка не обеспечивает достаточной поддержки суставов, тогда как ортопедическая лежанка помогает снизить дискомфорт и скованность после сна. При этом физическую активность полностью исключать нельзя, но нагрузку необходимо адаптировать под возраст.


"Нагрузка должна быть другой: короче по времени, без резких ускорений и прыжков. Три спокойные прогулки лучше одной длинной, после которой пес еле двигается", – отметила Капустина.

Ранее сообщалось, что казахстанский полицейский забрал собаку домой после ее выхода на пенсию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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