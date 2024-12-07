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Мир

В США судят женщину за безбилетный полет в Париж

В США судят женщину за безбилетный полет в Париж, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 03:58 Фото: pixabay
Американку русского происхождения, Светлану Дали, судят за безбилетный полет из Нью-Йорка в Париж. Следователи выяснили, что для этого она преднамеренно обошла несколько уровней безопасности в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 4 декабря Светлану Дали вернули в США. Если ее признают виновной, женщине грозит до пяти лет тюрьмы, штраф или все сразу. Свою вину она не признает. Говорит, что обвинение против нее откровенно "раздуто".

По данным уголовного дела, 26 ноября Дали сел на рейс 264 авиакомпании Delta в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди и направилась в аэропорт имени Шарля де Голля.

Прежде чем сесть в самолет без билета, она обошла два пункта контроля безопасности и проверки. Этот факт означает, что она не везла никаких запрещенных предметов, и не представляла угрозы для других пассажиров.

Когда американка прилетела в Париж, у нее попросили посадочный талон. Она не смогла его показать и об этом уведомили французские правоохранительные органы.

Когда агенты допросили Дали, безбилетница призналась, что осознанно села на рейс без посадочного талона, потому что хотела путешествовать бесплатно.

Ранее выяснилось, что итальянскую монахиню арестовали за помощь мафии.

Аксинья Титова
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