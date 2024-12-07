Дональд Трамп застанет открытие собора Нотр-Дам

Восстановленный готический шпиль собора Парижской Богоматери привлек внимание Дональда Трампа. В эти выходные он готовится совершить свой первый визит в Европу после выборов и застать церемонию открытия восстановленного исторического памятника, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, средневековый собор, разрушенный пожаром в 2019 году, реконструирован. Восстановление обошлось французскому правительству в 700 млн евро и заняло пять лет.

Празднества продлятся два дня и начнутся с обращения французского президента Эммануэля Макрона на известняковом переднем дворе к народу. Далее последует литургическая церемония внутри собора. Архиепископ Парижа Лоран Ульрих ударит по тяжелой двери 850-летнего здания своим посохом. Это символизирует пробуждение собора. На службе можно будет услышать "большой орган", на котором не играли со времен пожара.

Во время первого президентского срока республиканец Трамп прокомментировал пожар собора на странице X, тогда известной как Twitter:

"Так ужасно смотреть на огромный пожар в соборе Парижской Богоматери. Может быть, для его тушения можно использовать летающие водовозы?".

Ранее Макрон оценил реставрацию Собора Парижской Богоматери после пожара.