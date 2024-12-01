Трамп, короли Британии и Испании отказались посетить открытие Нотр-Дама

Избранный президент США Дональд Трамп, короли Великобритании и Испании Чарльз III и Филипп VI не приедут на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Parisien, на открытии собора планирует быть действующая первая леди США Джилл Байден.

Отмечается, что Трампу, Чальзу III и Филиппу VI приглашение на церемонию было направлено.

Мероприятие назначено на 7-8 декабря.

Нотр-Дам пострадал от пожара в 2019 году, пламя уничтожило шпиль и крышу. Для восстановления собора был объявлен сбор пожертвований. Сумма сбора в итоге составила больше 800 млн евро и превысила стоимость работ.

Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери 17 ноября 2024 года спустя пять лет после пожара.

30 ноября президент Франции Эммануэль Макрон оценил восстановленный Собор Парижской Богоматери.