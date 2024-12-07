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Мир

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Юн Сок Ёль, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 09:01 Фото: president.go.kr
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту, сообщает Zakon.kz.

Политик также объявил о готовности понести ответственность, пишет Yonhap.

"Юн приносит извинения за то, что объявление военного положения вызвало беспокойство и неудобства для населения... Второго военного положения не будет", – говорится в сообщении, которое транслировалось по телевидению.

7 декабря Национальное собрание Республики Корея, как ожидается, начнет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, обвиняемому в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.

Юн Сок Ёль объявил военное положение поздним вечером 3 декабря. Он объяснил это решение угрозой со стороны КНДР и необходимостью сохранения свободного конституционного строя. Президент также обвинил оппозицию в "антигосударственной деятельности по подготовке мятежа".

На экстренном заседании в ночь на 4 декабря – всего через 150 минут после обращения Юна – находившиеся в парламенте 190 из 300 депутатов проголосовали за то, чтобы потребовать от президента немедленно отменить военное положение.

Ранним утром 4 декабря Юн объявил, что примет решение парламента и отменит военное положение, то есть спустя всего пять с половиной часов после своего обращения к нации.

Полиция начала расследование по обвинению в госизмене в отношении президента страны.

Андрей Дюсупов
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