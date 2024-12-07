#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.65
544.6
5.17
Мир

Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных

Сирия, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 10:46 Фото: pixabay
Иран приступил к эвакуации своих дипломатов, военных советников и гражданских лиц из Сирии. Вылеты из страны начались 6 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The New York Times, которая ссылается на собственные источники в регионе, часть сотрудников посольства Ирана в Дамаске, их семьи и гражданские лица начали покидать Сирию. Одни были направлены в Тегеран на самолетах, другие отправлены наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

"Среди эвакуированных оказались два генерала подразделения "Аль-Кудс", которые действовали в Сирии в качестве военных советников. Они покинули страну после захвата города Хама повстанцами и выхода курдских отрядов к Дейр-эз-Зору", – говорится в публикации.

Эвакуация, как утверждают источники, связана с резким изменением обстановки в регионе и невозможностью Ирана продолжать свою активность в прежнем формате.

Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС намерены нарастить торговлю с Ираном. Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 декабря ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Документ направлен в Сенат.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В Евросоюзе обвинили Илона Маска в изменении алгоритмов X
Мир
11:22, Сегодня
В Евросоюзе обвинили Илона Маска в изменении алгоритмов X
В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов
Мир
10:51, Сегодня
В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов
Суд прекратил разбирательство по делу Трампа о захвате власти
Мир
09:48, Сегодня
Суд прекратил разбирательство по делу Трампа о захвате власти
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: