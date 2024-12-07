Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных

Иран приступил к эвакуации своих дипломатов, военных советников и гражданских лиц из Сирии. Вылеты из страны начались 6 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The New York Times, которая ссылается на собственные источники в регионе, часть сотрудников посольства Ирана в Дамаске, их семьи и гражданские лица начали покидать Сирию. Одни были направлены в Тегеран на самолетах, другие отправлены наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

"Среди эвакуированных оказались два генерала подразделения "Аль-Кудс", которые действовали в Сирии в качестве военных советников. Они покинули страну после захвата города Хама повстанцами и выхода курдских отрядов к Дейр-эз-Зору", – говорится в публикации.

Эвакуация, как утверждают источники, связана с резким изменением обстановки в регионе и невозможностью Ирана продолжать свою активность в прежнем формате.

Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС намерены нарастить торговлю с Ираном. Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 декабря ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Документ направлен в Сенат.