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Мир

Бывший глава МИД Турции назначен на пост генсека ОБСЕ

Бывший глава МИД Турции назначен на пост генсека ОБСЕ, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 12:00 Фото: АА
В Мальте на 31-м заседании Совета министров ОБСЕ бывший посол Турции и экс-глава МИД государства Феридун Синирлиоглу избран генсеком ОБСЕ при единогласной поддержке всех 57 стран-участниц, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание TRT на русском, в Анкаре выразили уверенность, что посол Синирлиоглу успешно справится со своими новыми обязанностями и будет способствовать эффективному выполнению ОБСЕ своих функций.

"Избрание Синирлиоглу при консенсусе 57 стран-членов, представляющих различные географические регионы и стратегические интересы, отражает международное признание престижа Анкары, ее внешней политики и активной дипломатии в решении глобальных кризисов", – говорится в сообщении МИД Турции.

Турция подтвердила намерение продолжать вносить вклад в установление стабильности и мира в регионе ОБСЕ, где сохраняются очаги конфликтов и продолжающихся споров.

Феридун Синирлиоглу возглавлял МИД Турции во временном правительстве 2015 года, дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел (2009-2015 и 2015-2016). Семь лет, с 2016 по 2023 год, он представлял Турцию в ООН в качестве постоянного представителя.

В 2023 году Генеральный секретарь ООН назначил его специальным координатором независимой оценки ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в Израиле объявили генсека ООН персоной нон грата и запретили ему въезд в страну.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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