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Мир

В Гааге прогремел взрыв в жилом доме

В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:59 Фото: pixabay
Утром в субботу в Гааге (Нидерланды) произошел взрыв в жилом доме, под завалами могут находиться около 20 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, взрыв произошел в трехэтажном жилом доме в Гааге около 6:15 утра по местному времени.

"После взрыва возник пожар. Четверо пострадавших были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

По данным экстренных служб региона, около 20 человек могут находиться под завалами дома. На месте работают пожарные бригады, которые продолжают тушить огонь.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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