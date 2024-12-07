В Гааге прогремел взрыв в жилом доме

Утром в субботу в Гааге (Нидерланды) произошел взрыв в жилом доме, под завалами могут находиться около 20 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, взрыв произошел в трехэтажном жилом доме в Гааге около 6:15 утра по местному времени.

"После взрыва возник пожар. Четверо пострадавших были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

По данным экстренных служб региона, около 20 человек могут находиться под завалами дома. На месте работают пожарные бригады, которые продолжают тушить огонь.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции.