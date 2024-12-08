В Турции найдена возможная гробница прообраза Санта-Клауса

Турецкие археологи заявили об обнаружении предполагаемого места захоронения Николая Чудотворца, известного как Святитель Николай или Святой Николай. Саркофаг был найден во время раскопок в церкви Святого Николая в городе Демре, провинция Анталья, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Turkiye Today со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции.

Святой Николай, живший в IV веке нашей эры, был архиепископом древнего города Миры Ликийские и является одним из самых известных христианских святых. Его почитают как заступника детей, а также связывают с образом Санта-Клауса.

Обнаруженный саркофаг, выполненный из известняка, имеет длину около двух метров и находился на глубине примерно двух метров под поверхностью. Археологи уже начали изучение наружной части артефакта.

"Мы надеемся найти надпись на саркофаге, которая поможет определить его содержимое и уточнить временной период захоронения", — заявил руководитель раскопок, доцент Университета Хатая Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик.

Ранее сообщалось, что настоящее лицо Санта-Клауса воспроизвели ученые.