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Мир

В Турции найдена возможная гробница прообраза Санта-Клауса

В Турции найдена возможная гробница прообраза Санта-Клауса, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 01:13 Фото: pixabay
Турецкие археологи заявили об обнаружении предполагаемого места захоронения Николая Чудотворца, известного как Святитель Николай или Святой Николай. Саркофаг был найден во время раскопок в церкви Святого Николая в городе Демре, провинция Анталья, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Turkiye Today со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции.

Святой Николай, живший в IV веке нашей эры, был архиепископом древнего города Миры Ликийские и является одним из самых известных христианских святых. Его почитают как заступника детей, а также связывают с образом Санта-Клауса.

Обнаруженный саркофаг, выполненный из известняка, имеет длину около двух метров и находился на глубине примерно двух метров под поверхностью. Археологи уже начали изучение наружной части артефакта.

"Мы надеемся найти надпись на саркофаге, которая поможет определить его содержимое и уточнить временной период захоронения", — заявил руководитель раскопок, доцент Университета Хатая Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик.

Ранее сообщалось, что настоящее лицо Санта-Клауса воспроизвели ученые

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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