Холода и подарки: что сулит Никола Зимний 19 декабря и при чем здесь Дед Мороз

19 декабря православные верующие отмечают День памяти святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых святых. В народной традиции этот праздник известен как Никола Зимний, сообщает Zakon.kz.

Как и на другие праздничные даты, предки наблюдали за погодой и выявляли закономерности.

Так, они обратили внимание на то, что именно в день Николы Зимнего приходят сильные морозы, зима по-настоящему вступает в свои права.

Но появился и ряд других примет:

сколько выпадет снега 19 декабря, столько травы и вырастет весной;

утро выдалось морозным и солнечным – быть хорошему урожаю в предстоящем году;

снегопад замел дороги, продолжится он до Нового года;

если до 19 декабря была холодная зима, тогда после него начнется оттепель.

Согласно народным традициям, как говорится в публикации издания "Известий", в Николин день считают, что стоит придерживаться определенных ограничений, чтобы не навлечь на себя бед.

Что обычно рекомендуется избегать:

избегать излишнего употребления пищи животного происхождения – считается, что это может нарушить особую атмосферу праздника;

не рекомендуется совершать большие тяжелые работы и физические нагрузки, чтобы не нарушить покой дома и не "отвлекать" благополучие;

не стоит пренебрегать уважительными проявлениями к старшим и ближним – в этот день приветствуется помощь нуждающимся и проявление доброты.

Особенно праздник 19 декабря был любим у детей, ведь им дарили сладости, которые прятали под подушку или еще куда-либо. Отсюда и пошла традиция дарить на Новый год подарки, ведь именно Никола Зимний считается прототипом любимого всеми героя праздника, а сам Николай Чудотворец – прообраз Дедушки Мороза.

