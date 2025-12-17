#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Советы

Холода и подарки: что сулит Никола Зимний 19 декабря и при чем здесь Дед Мороз

Дед Мороз, подарки, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:57 Фото: pexels
19 декабря православные верующие отмечают День памяти святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых святых. В народной традиции этот праздник известен как Никола Зимний, сообщает Zakon.kz.

Как и на другие праздничные даты, предки наблюдали за погодой и выявляли закономерности.

Так, они обратили внимание на то, что именно в день Николы Зимнего приходят сильные морозы, зима по-настоящему вступает в свои права.

Но появился и ряд других примет:

  • сколько выпадет снега 19 декабря, столько травы и вырастет весной;
  • утро выдалось морозным и солнечным – быть хорошему урожаю в предстоящем году;
  • снегопад замел дороги, продолжится он до Нового года;
  • если до 19 декабря была холодная зима, тогда после него начнется оттепель.

Согласно народным традициям, как говорится в публикации издания "Известий", в Николин день считают, что стоит придерживаться определенных ограничений, чтобы не навлечь на себя бед.

Что обычно рекомендуется избегать:

  • избегать излишнего употребления пищи животного происхождения – считается, что это может нарушить особую атмосферу праздника;
  • не рекомендуется совершать большие тяжелые работы и физические нагрузки, чтобы не нарушить покой дома и не "отвлекать" благополучие;
  • не стоит пренебрегать уважительными проявлениями к старшим и ближним – в этот день приветствуется помощь нуждающимся и проявление доброты.

Особенно праздник 19 декабря был любим у детей, ведь им дарили сладости, которые прятали под подушку или еще куда-либо. Отсюда и пошла традиция дарить на Новый год подарки, ведь именно Никола Зимний считается прототипом любимого всеми героя праздника, а сам Николай Чудотворец – прообраз Дедушки Мороза.

Ранее мы рассказывали, что тренд на игрушки в национальном стиле набирает популярность в Казахстане. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
День святого Николая – 6 декабря: подарки, гадания и народные приметы
14:20, 01 декабря 2025
День святого Николая – 6 декабря: подарки, гадания и народные приметы
20 октября – Сергей Зимний: что строго запрещено делать
15:00, 17 октября 2025
20 октября – Сергей Зимний: что строго запрещено делать
В Турции найдена возможная гробница прообраза Санта-Клауса
01:13, 08 декабря 2024
В Турции найдена возможная гробница прообраза Санта-Клауса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: