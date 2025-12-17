Холода и подарки: что сулит Никола Зимний 19 декабря и при чем здесь Дед Мороз
Как и на другие праздничные даты, предки наблюдали за погодой и выявляли закономерности.
Так, они обратили внимание на то, что именно в день Николы Зимнего приходят сильные морозы, зима по-настоящему вступает в свои права.
Но появился и ряд других примет:
- сколько выпадет снега 19 декабря, столько травы и вырастет весной;
- утро выдалось морозным и солнечным – быть хорошему урожаю в предстоящем году;
- снегопад замел дороги, продолжится он до Нового года;
- если до 19 декабря была холодная зима, тогда после него начнется оттепель.
Согласно народным традициям, как говорится в публикации издания "Известий", в Николин день считают, что стоит придерживаться определенных ограничений, чтобы не навлечь на себя бед.
Что обычно рекомендуется избегать:
- избегать излишнего употребления пищи животного происхождения – считается, что это может нарушить особую атмосферу праздника;
- не рекомендуется совершать большие тяжелые работы и физические нагрузки, чтобы не нарушить покой дома и не "отвлекать" благополучие;
- не стоит пренебрегать уважительными проявлениями к старшим и ближним – в этот день приветствуется помощь нуждающимся и проявление доброты.
Особенно праздник 19 декабря был любим у детей, ведь им дарили сладости, которые прятали под подушку или еще куда-либо. Отсюда и пошла традиция дарить на Новый год подарки, ведь именно Никола Зимний считается прототипом любимого всеми героя праздника, а сам Николай Чудотворец – прообраз Дедушки Мороза.
