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Макрон: Я остаюсь президентом Франции

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 03:53 Фото: Instagram/elysee
5 декабря Эмманюэль Макрон заявил, что останется на посту президента страны до окончания срока полномочий в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Заявление он сделал в своем обращении к нации, которое транслировалось на телеканале BFMTV. Макрон также осудил оппозицию, утверждая, что она "только и думает о президентских выборах".

Он отметил, что не сможет участвовать в следующих выборах в 2027 году.

"Поэтому моя повестка не связана с каким-либо амбициями, а только лишь с повесткой страны", – подчеркнул Макрон.

Французский лидер заявил, что впереди "30 месяцев, которые остались до окончания президентского срока".

"Этот период должен стать 30 месяцами полезных действий для страны. Для этого правительство должно исходить из реалий. Будущее Франции не может быть построено путем увеличения налогов и умножением административных правил". Эмманюэль Макрон

Полную запись обращения к нации, Макрон разместил на своей странице в Х.

4 декабря парламентарии Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Таким образом, правительство ушло в отставку впервые с 1962 года.

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