Президент Сирии мог погибнуть в авиакатастрофе

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Предполагают, что его самолет, на котором он улетел из Дамаска, сбили, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, отмечая, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

В материале обращается внимание на то, что до сих пор остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с радаров.

"Он исчез с радаров, возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит", – цитирует агентство слова одного из источников в Сирии.

Первоначально самолет двигался в сторону прибрежного региона Сирии, но затем несколько минут летел в противоположном направлении.

Утром 8 декабря сообщалось, что президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Ранее в Сирии заявили о конце правления Башара Асада.