Медицинский вертолет врезался в здание больницы в Турции

Вертолет Минздрава Турции врезался в здание больницы в провинции Мугла на юге страны. В результате катастрофы погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, вертолет врезался в верхний этаж больницы, после чего упал во двор. От удара он развалился на части.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterdeki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi #SONDAKİKAhttps://t.co/KkbMrXlfNa – Haber Global (@HaberGlobal) December 22, 2024

В результате катастрофы погибли четыре человека: пилот и трое медработников. Эту информацию подтвердил журналистам губернатор провинции Мугла Идрис Акбыик.

"Инцидент произошел утром при взлете, вертолет врезался в четвертый этаж больницы. Все они погибли", – сказал губернатор в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, власти рассматривают погодные условия (туман) в качестве причины катастрофы. Вертолет направлялся в Анталью.

Ранее сообщалось, что турецкие тюрьмы побили рекорды по числу заключенных, превысив свою вместимость на 24%.