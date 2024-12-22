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Мир

Медицинский вертолет врезался в здание больницы в Турции

Турция, вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 13:25 Фото: X/HaberGlobal
Вертолет Минздрава Турции врезался в здание больницы в провинции Мугла на юге страны. В результате катастрофы погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, вертолет врезался в верхний этаж больницы, после чего упал во двор. От удара он развалился на части.

В результате катастрофы погибли четыре человека: пилот и трое медработников. Эту информацию подтвердил журналистам губернатор провинции Мугла Идрис Акбыик.

"Инцидент произошел утром при взлете, вертолет врезался в четвертый этаж больницы. Все они погибли", – сказал губернатор в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, власти рассматривают погодные условия (туман) в качестве причины катастрофы. Вертолет направлялся в Анталью.

Ранее сообщалось, что турецкие тюрьмы побили рекорды по числу заключенных, превысив свою вместимость на 24%.

Андрей Дюсупов
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