Медицинский вертолет врезался в здание больницы в Турции
Фото: X/HaberGlobal
Вертолет Минздрава Турции врезался в здание больницы в провинции Мугла на юге страны. В результате катастрофы погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала TRT Haber, вертолет врезался в верхний этаж больницы, после чего упал во двор. От удара он развалился на части.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterdeki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi #SONDAKİKAhttps://t.co/KkbMrXlfNa– Haber Global (@HaberGlobal) December 22, 2024
В результате катастрофы погибли четыре человека: пилот и трое медработников. Эту информацию подтвердил журналистам губернатор провинции Мугла Идрис Акбыик.
"Инцидент произошел утром при взлете, вертолет врезался в четвертый этаж больницы. Все они погибли", – сказал губернатор в эфире телеканала Haberturk.
По его словам, власти рассматривают погодные условия (туман) в качестве причины катастрофы. Вертолет направлялся в Анталью.
Ранее сообщалось, что турецкие тюрьмы побили рекорды по числу заключенных, превысив свою вместимость на 24%.
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