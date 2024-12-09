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Мир

В Афганистане женщинам запретили учиться на медсестер и акушерок

В Афганистане женщинам запретили учиться на медсестер и акушерок , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 22:49 Фото: pixabay
Правительство Афганистана запретило женщинам посещать курсы медсестер и акушерок. Правозащитники утверждают, что на фоне этой ситуации жители страны умирают из-за отсутствия медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, указ, описывающий запрет, не был обнародован, но несколько журналистских изданий подтвердило, что приказ озвучили на заседании министерства здравоохранения Афганистана.

Студенты-медики и преподаватели из Кабула и его провинций подтвердили Guardian, что в их институтах приостановили обучение женщин на перечисленные специальности.

Материнское здравоохранение в Афганистане было нестабильным еще и до смены власти. До этих событий страна занимала одно из последних мест по уровню материнской безопасности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году на каждые 100 тыс. живорождений умирало 620 женщин. Для сравнения в Великобритании этот показатель составлял всего 10 случаев.

По данным ЮНФПА, агентства ООН по репродуктивному здоровью, Афганистану необходимо дополнительно 18 тыс. квалифицированных акушерок, чтобы женщины могли получать надлежащую медицинскую помощь.

Ранее представители ООН призвали прекратить насилие в отношении женщин в Афганистане.

Аксинья Титова
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