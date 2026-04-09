Происшествия

Кровавая драма в Кызылорде: подросток стал свидетелем убийства матери и бабушки

Соседская разборка закончилась убийством, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 19:15 Фото: Zakon.kz
В Кызылорде перед судом предстал 49-летний мужчина, которого обвинили в жестоком убийстве нескольких человек, передает Zakon.kz.

Кровавая драма разразилась в Кызылорде в январе 2026 года. Свидетелем стал подросток, на глазах у которого пьяный сосед зарезал его мать и бабушку. Из материалов уголовного дела выяснилось, что в ночь на 8 января от ножевых ранений погибли женщина и ее 34-летняя дочь. Подозреваемый – их сосед, был тогда задержан на месте. Самое страшное – в доме на момент совершения убийств находился подросток. Он успел написать другу в WhatsApp, что его бабушку уже убили, а мать в опасности.

Как потом пояснил задержанный, он пришел в дом соседей для того, чтобы выяснить, не они ли украли его музыкальный инструмент. А так как сам был пьяным, то разборка обернулась двойным убийством.


"По этому делу в специализированном межрайонном суде по уголовным делам по Кызылординской области вынесен приговор. В ходе судебного процесса заслушаны показания всех сторон, всесторонне изучено поведение и преступные действия подсудимого. Выводы экспертов, комментарии очевидцев и материалы места происшествия сыграли решающую роль в принятии решения суда", – сказал руководитель администрации по уголовным делам специализированного межрайонного суда по Кызылординской области Ерлан Раушанбекулы.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 1,5 ч. 2 ст. 99 и п. 8 ч. 2 ст. 107 УК РК. В соответствии с ч. 4 ст. 58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим ему окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывание наказания определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области совершено покушение на убийство.

Елена Лебедева
