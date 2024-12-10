Евгений Петросян высказался о заработках артистов в СССР

Российский комик Евгений Петросян заявил, что в советские годы актеры "были нищими", сообщает Zakon.kz.

В интервью Роману Костомарову он уточнил, что артисты зарабатывали больше инженеров, но этого все равно было мало. Комик признался, что сначала ежемесячно получал 150 рублей в оркестре Леонида Осиповича Утесова, а затем 200 рублей.





"Это хороший оклад для советского служащего. Но актеры быстро тратят деньги. На гастролях все очень быстро расходится как-то так. У меня, во всяком случае, расходилось быстро. Хватало только на полмесяца. Но я не думал про это", – поделился артист.

Ранее сообщалось, что Петросян подал в суд на дочь от первого брака 56-летнюю Викторину Петросянц. Как выяснилось, он хочет выписать ее из московской квартиры.