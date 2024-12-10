Чистки аквариума обернулась для американки госпитализацией

56-летняя американка из штата Мэриленд заразилась тропической лихорадкой после очистки аквариума, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Live Science, женщина две недели страдала от высокой температуры, кашля и боли в груди. На третий день она оказалась в больнице. Рентген выявил признаки пневмонии, а результаты лабораторных исследований показали, что в ее крови повышенное количество лейкоцитов.

Как отмечается, врачи проверили ее кровь на наличие бактерий и обнаружили Burkholderia pseudomallei. Этот вид бактерий широко распространен в Австралии и Юго-Восточной Азии. Он провоцирует болезнь, известную как мелиодоз. При этом женщина не выезжала из страны. Пациентка рассказала, что почувствовала недомогание после того, как почистила аквариум с тропическими рыбками – по всей видимости, там и жила бактерия.

Согласно данным издания, пациентке назначили антибиотики, которые помогли снизить температуру и очистить легкие. Через 11 дней ее выписали, но она продолжила принимать антибиотики. Через несколько недель лихорадка вернулась, и женщину снова госпитализировали для более интенсивного лечения. В конечном итоге ей пришлось продолжать принимать антибиотики в течение нескольких месяцев, чтобы полностью избавиться от инфекции.

Burkholderia pseudomallei обитает в почве и воде в тропических и субтропических регионах. Люди могут заразиться, если вдохнут зараженную пыль, при контакте с водой или почвой. Риск заражения повышается, если на коже есть порезы или раны. Мелиоидоз (или псевдосап) становится причиной около 89 тыс. смертей во всем мире каждый год. Иногда от момента заражения до смерти проходит всего несколько дней. Когда бактерия поражает мозг, шансы человека выжить составляют всего около 50%.

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