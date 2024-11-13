Вирусы и инфекции: как не заразиться здоровому человеку, когда рядом болеющий

Каждый день человек сталкивается с невидимой опасностью в виде инфекций и вирусов. Они передаются от больного человека здоровому при близком контакте. Как остаться здоровым, помогая восстанавливаться болеющему родственнику, – в материале Zakon.kz

Бактерии передаются при прямом контакте с больным воздушно-капельным путем (при чихании и кашле) или контактно-бытовым при касании через различные поверхности.

Конечно, можно стараться себя обезопасить различными способами: надевать маски, мыть чаще руки и максимально дистанцироваться, но наверняка предотвратить заражение на 100% крайне сложно.

ОРВИ – коварное заболевание. Жертвой острой респираторной вирусной инфекции нередко становится большая часть коллектива в офисе или вся семья. Источником становится один человек, и особенно опасен он на начальной стадии заболевания, чаще всего, когда не подозревает о своем инфицировании. В этот момент заразившийся воспринимает первые признаки болезни как общую усталость или недомогание.

Именно тогда человек уже распространяет вирус, заражая коллег по работе, случайных попутчиков в метро или членов семьи.

Но все же есть возможность минимизировать вероятность заболевания.

Что нужно делать, чтобы не заразиться?

Как рассказала инфекционист, вице-президент Национальной академии наук РК, доктор наук Ляззат Ералиева, если речь идет о заболевании дыхательных путей, то заражение происходит вследствие попадания в организм вирусной инфекции.

"Нужно учитывать, что 90% инфекций вызывают вирусы. Поэтому первой ключевой рекомендацией всегда становится частое проветривание помещения. Обязательна и частая влажная уборка. Стоит обратить внимание на те места, которых часто касается рука человека: дверные ручки, особенно в туалет и ванную. Достаточно важным должно быть правило, чтобы в помещении не было слишком жарко – воздух не должен быть сухим. Хорошо использовать увлажнитель". Ляззат Ералиева

Врач отметила, что также для борьбы с вирусами можно применять растительные препараты, которые содержат фитонциды.

"Фитонциды – это биологически активные вещества, которые убивают или подавляют рост и развитие болезнетворных бактерий. Для этого можно приготовить чесночно-луковую смесь. Измельчите эти овощи в блендере и на маленьких тарелочках разложите по квартире. Меняйте их содержимое утром и вечером. Это очень хорошо обезвреживает воздух, особенно при вирусных инфекциях". Ляззат Ералиева

Вместе с тем действенным методом для того, чтобы уберечь здоровье, может стать метод обеззараживания и увлажнения слизистых.

"Поскольку мы вдыхаем воздух через слизистые носа, вирус может задерживаться в носоглотке. Нужно промывать нос солевым раствором или проточной водой после прихода домой из общественного места, с улицы или после контакта с больным человеком", – объяснила инфекционист.

Врач добавила, что кроме лимона и чеснока также можно использовать эфирные масла. Например, масло эвкалипта. Он тоже обладает противомикробным эффектом.

"В теплую воду добавьте несколько капель масла эвкалипта и поставьте чашку с этим раствором в комнате, где находится больной, и для профилактики заболевания – в офисе. В аптеках продают готовые наборы масел, предназначенных для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей", – дала совет доктор.

Конечно, необходимо укреплять свой иммунитет. К примеру, в межсезонье нелишним будет принимать витамин С.

"Взрослому человеку принимать витамин С можно до 1 грамма в день. Обязательно у человека должен быть хороший сон. Недосыпание увеличивает склонность к заболеванию, поэтому необходимо спать 7-8 часов в сутки", – порекомендовала специалист.

Разумеется, нелишним станет ношение маски в общественных местах и полноценное питание, заключила инфекционист.

К слову, в Алматы на данный момент эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) стабильная. Заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 17,8% и обусловлена на 62,3% детским населением.

При этом лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано.

"В городе параллельно циркулируют негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, аденовирус, бокавирус", – рассказала замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Также, по мнению замруководителя ДСЭК города, в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом люди должны не забывать про общие меры профилактики ОРВИ, гриппа: повышать иммунную систему, использовать оксолиновую мазь по назначению врача и стараться не посещать массовые мероприятия.

Кроме того, в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще. Не отправлять болеющих детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Специалисты предупреждают, что соблюдение простых правил поможет избежать инфицирования гриппом и ОРВИ.

Ранее специалисты рассказали о вирусе Коксаки, объяснив, чем опасна "турецкая ветрянка" и как защититься от заражения.