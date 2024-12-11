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Мир

Власти Филиппин спасают жителей деревень от разъяренного вулкана

Власти филиппинских деревень спасают их жителей от разъеренного вулкана, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 07:03 Фото: pixabay
Массовая эвакуация филиппинских деревень началась 10 декабря после кратковременного, но мощного извержения вулкана, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, около 87 тыс. человек эвакуировали в центральном регионе Филиппин. Кратковременное извержение вулкана вызвало огромный столб пепла. На деревни устремились потоки раскаленного газа и обломков.

Вулканический пепел выпал на обширной территории, включая провинцию Антике, на расстоянии более 200 км.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, в понедельник и вторник из-за извержения вулкана Канлаон в регионе отменили по меньшей мере шесть внутренних рейсов и один рейс в Сингапур, два местных рейса перенаправили.

Управление гражданской обороны сообщило, что в городах и деревнях, в том числе в городе Ла-Кастельяна в провинции Западный Негрос, необходимо эвакуировать еще около 47 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии произошло сильное землетрясение.

Аксинья Титова
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