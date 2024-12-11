Власти Филиппин спасают жителей деревень от разъяренного вулкана
По информации AP, около 87 тыс. человек эвакуировали в центральном регионе Филиппин. Кратковременное извержение вулкана вызвало огромный столб пепла. На деревни устремились потоки раскаленного газа и обломков.
Вулканический пепел выпал на обширной территории, включая провинцию Антике, на расстоянии более 200 км.
По данным Управления гражданской авиации Филиппин, в понедельник и вторник из-за извержения вулкана Канлаон в регионе отменили по меньшей мере шесть внутренних рейсов и один рейс в Сингапур, два местных рейса перенаправили.
Управление гражданской обороны сообщило, что в городах и деревнях, в том числе в городе Ла-Кастельяна в провинции Западный Негрос, необходимо эвакуировать еще около 47 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии произошло сильное землетрясение.