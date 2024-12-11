Власти Филиппин спасают жителей деревень от разъяренного вулкана

Массовая эвакуация филиппинских деревень началась 10 декабря после кратковременного, но мощного извержения вулкана, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, около 87 тыс. человек эвакуировали в центральном регионе Филиппин. Кратковременное извержение вулкана вызвало огромный столб пепла. На деревни устремились потоки раскаленного газа и обломков.

Вулканический пепел выпал на обширной территории, включая провинцию Антике, на расстоянии более 200 км.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, в понедельник и вторник из-за извержения вулкана Канлаон в регионе отменили по меньшей мере шесть внутренних рейсов и один рейс в Сингапур, два местных рейса перенаправили.

Управление гражданской обороны сообщило, что в городах и деревнях, в том числе в городе Ла-Кастельяна в провинции Западный Негрос, необходимо эвакуировать еще около 47 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии произошло сильное землетрясение.

