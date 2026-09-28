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Мир

Годовалого ребенка впервые подвергли эвтаназии в Нидерландах

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 03:57 Фото: unsplash
Годовалого ребенка в Нидерландах подвергли эвтаназии из-за тяжелой болезни. Это первый случай применения закона 2024 года, разрешающего эвтаназию для неизлечимо больных детей в возрасте до 12 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным портала People,по закону 2024 года в стране разрешается эвтаназия детей младше 12 лет, если ребенок "неизлечимо болен и невыносимо страдает без перспективы улучшения".

В таких случаях врач и родители могут совместно принять решение о прекращении жизни ребенка.

По заявлению нидерландского правительства, первым ребенком, подвергнутым эвтаназии в Нидерландах, стал годовалый ребенок.

Он родился преждевременно, всего на 26-й неделе беременности, что привело к серьезным осложнениям, включая "обширное повреждение головного мозга" и многочисленные инфекции, которые к 4 месяцам жизни ребенка переросли в сепсис.

В возрасте 8 месяцев у ребенка была диагностирована редкая и серьезная форма эпилепсии, называемая синдромом инфантильных спазмов (также известным как синдром Веста), и церебральный паралич. Приступы привели к развитию у ребенка тяжелого расстройства сна, а также проблем с дыханием, приступов кашля и нарушения глотания.

За короткую жизнь ребенка наблюдалось полное отсутствие развития или улучшений.

После обсуждения прогноза и вариантов лечения родители попросили врача прекратить жизнь ребенка. Согласно отчету, комиссия пришла к выводу, что "врач действовал с должной осмотрительностью", учитывая обстоятельства.

Согласно информации на правительственном сайте, несовершеннолетние могут запросить эвтаназию с 12 лет, если они способны оценить ситуацию и понять, что для них лучше. Детям в возрасте от 12 до 15 лет требуется согласие родителей или опекунов.

В случае с несовершеннолетними в возрасте 16 или 17 лет необходимо проконсультироваться с родителями или опекунами в процессе принятия решения, но их согласие не требуется.

Ранее мы писали о том, что мужчина пришел к врачу с обычной жалобой, а в его сердце нашли иглу.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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