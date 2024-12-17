Как стране восходящего солнца удалось преуспеть в борьбе с курением

Япония долгие годы входила в топ самых курящих стран в мире, но в стране смогли переломить ситуацию благодаря использованию принципов концепции снижения вреда (КСВ).

Как и в других передовых странах, в Японии борьба с курением началась еще в конце прошлого века. Страна приняла все рекомендованные ВОЗ по запретам и ограничением, но все равно десятилетиями входила в топ-5 самых курящих. Например, в 2000-е годы в Японии на одного курильщика приходилось более 2 800 сигарет в год.

Поняв, что запретами проблему не решить, японцы постарались использовать все возможные шансы, включая альтернативные запретам методы, основанные на мотивации – в стране вводили прибавки к зарплате за отказ от курения, поощряли переход на устройства со сниженным вредом и специальное зонирование зон для курения в общественных местах – все это получило название "японский сценарий".

"Япония, дополнив традиционные методы борьбы с курением поддержкой бездымных менее вредных альтернатив сигаретам, добилась достаточно впечатляющих успехов. В основе их подхода лежало доверие к научным данным, согласно которым сигареты с горением – это самая вредная форма потребления никотина. Продукты же без горения, как показали многочисленные научные исследования, обладают потенциалом снижения вреда, так как содержат до 95% меньше вредных веществ. Применение принципов снижения вреда благотворно сказывается не только на здоровье самих курильщиков, но и снижает нагрузку на систему здравоохранения тех стран, где Концепция снижения вреда поддерживается". Врач-пульмонолог Национального научного центра фтизиопульмонологии, член Национального общества по респираторной медицине (НОРМ) Диана Нигматова

Принципы Концепции снижения вреда, которую называют "мягкой силой", так как в отличие от запретительных методов она всегда предлагает менее вредную альтернативу, помогли значительно улучшить ситуацию с курением в стране Восходящего солнца.

С 2014 года в заведениях общественного питания клиентам в специальных местах разрешили использовать системы нагревания табака при строгом запрете на курение там сигарет. В целом, курильщиков продолжали стимулировать к полному отказу от курения, но тех, кто не мог или не хотел этого сделать, мотивировали перейти на бездымные устройства, в которых на 95% меньше вредных веществ.

Всего за 5 лет такая политика борьбы с курением позволила снизить количество курильщиков в Японии на 34 %.

Согласно "Табачному атласу", темпы снижения продаж сигарет в Японии увеличились в пять раз – с 2% в год в период с 2011 по 2015 год до 10% в год в период с 2015 по 2018 год. В результате объем продаж сигарет снизился на 42% по сравнению с 2016 годом, когда на японском рынке стали популярными изделия нагреваемого табака. Эксперты отмечают, что такого уровня снижения потребления классических сигарет не было нигде в мире.

Одновременно с этим в Японии наблюдается стабильное снижение общего числа курильщиков. Сегодня в Японии никотин потребляют около 18% населения. А феномен массового вытеснения инновационными продуктами традиционных сигарет получил название "японский сценарий".

Японский кейс яркий пример принципов концепции снижения вреда в действии, но он далеко не единственный. Благодаря поддержки бездымных менее вредных альтернатив на государственном уровне значимых успехов в борьбе с курением также удалось добиться Великобритании, Швеции, Новой Зеландии. Страны же, в которых пошли по пути запрета или ограничения альтернатив теперь пожинают горькие плоды – растет контрафакт и серый рынок, а курильщиков так и не становится меньше.