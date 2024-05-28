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В каких странах жители платят самые высокие налоги в мире

В каких странах жители платят самые высокие налоги в мире, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 03:59 Фото: pixabay
Стало известно, что самые высокие налоги на доходы в мире платят жители африканского Кот-д'Ивуара. В топ-5 также вошли: Австрия, Финляндия, Швеция, а также Япония, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости данные приводят национальные налоговые службы и компания PwC.

Как выяснилось, в Кот-д'Ивуар налоговая ставка в стране может доходить до 60 процентов. А в топ-5 налог на доходы физических лиц может достигать в них 55 процентов. В Канаде максимальная ставка составляет 54,8 процентов. Примерно столько же (54 процента) платят от своего дохода жители Испании в зависимости от места проживания.

Ранее сообщалось, что в России предлагается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

23 мая мы писали о том, что в Казахстане 24 и 27 мая истекает срок уплаты налогов и платежей.

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