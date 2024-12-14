В каких областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 15 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-18 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель.

Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью на западе, севере, в горных и предгорных районах, днем на большей части области – низовая метель, гололед. На юге, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе днем ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются осадки, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед, метель. Ночью и утром на юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Улытауской области ожидаются осадки, в центре области – небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке области – туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).

На севере, юге, в центре, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-западный, порывы временами 30 м/с и более. В северной половине области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с. В Семее днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидается низовая метель. На западе, севере, в центре области ожидается на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на западе области 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается низовая метель, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, юго-западный, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается метель. Ночью и утром на северо-западе области – туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Временами туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), днем на юге, востоке области сильные осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер западный, на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

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