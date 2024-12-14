Умер актер из "Интернов" Николай Ледовских

На 77 году жизни умер российский актер Николай Ледовских, которого многие запомнили по роли пациента в популярном сериале "Интерны", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Кино-Театр.Ру", артист ушел из жизни 12 декабря, однако причины его смерти не указаны. Дата и место прощания с Ледовских пока неизвестны.

Актер родился в 1947 году и за свою карьеру принял участие более чем в 54 проектах, среди которых такие работы, как "Студенты", "УГРО. Простые парни", "Москва. Три вокзала", "Угрюм-река" и "Балабол".

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