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Мир

Чем грозит американцам решение Трампа приватизировать Почтовую службу

Трамп планирует приватизировать почту США, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 00:33 Фото: wikimedia.org
Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести приватизацию Почтовой службы США в связи с серьезными убытками компании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Washington Post, политик считает, что правительство не должно субсидировать Почтовую службу. 

Уточняется, что в 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, убытки службы достигли 9,5 млрд долларов из-за продолжающегося снижения объемов почтовых отправлений и более медленного, чем ожидалось, развития бизнеса по доставке посылок, даже несмотря на серьезные инвестиции в модернизацию помещений и оборудования. Согласно годовому финансовому отчету, задолженность Почтовой службы составляет около 80 млрд долларов.

Газета отмечает, что приватизация может серьезно пошатнуть цепочки поставок для простых американцев и бизнеса, вынудить уволиться сотни тысяч сотрудников. Законодательство требует от службы доставлять почту независимо от расстояния или соображений рентабельности. Это означает, что она часто является единственной организацией, которая привозит посылки в отдаленные районы страны.

Ранее Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники в небе над США.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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