Мир

22-летнему американцу грозит срок за угрозу убийства Трампа

Прокуратура США предъявила обвинение 22-летнему жителю штата Пенсильвания в угрозе убийства Дональда Трампа в январе 2025 года, когда тот находился в статусе избранного президента, сообщает Zakon.kz.

По информации Centre daily, в окружной прокуратуре Пенсильвании сообщили, что обвиняемый Джейкоб Бакли из города Порт Матилда разместил 16 января в социальной сети TikTok угрозы в адрес сторонников Трампа и самого политика.

"Я ненавижу республиканцев из MAGA, клянусь богом, я убью всех их", – говорится в одной из записей, приписываемой Бакли.

В другой публикации он написал: "Я собираюсь убить Трампа", а также: "Бро, через 4 дня у нас будет буквальная олигархия, и я собираюсь убить Трампа".

Расследование по делу вела Секретная служба США. Обвинение предъявлено по статье об угрозе жизни президента. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы, штраф и дополнительный надзор после освобождения.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал своего преемника на посту президента США.

Аксинья Титова
