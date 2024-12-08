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Мир

Падение режима Асада в Сирии: что известно к этому часу

Падение режима Асада в Сирии: что известно к этому часу, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 20:11 Фото: pixabay
В Сирии свергли Башара Асада. Боевики вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Асад бежал, его самолет, мог потерпеть крушение. Однако не исключено, что экипаж отключил устройство, передающее координаты самолета. О том, что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.
  • МИД Ирана призвал немедленно прекратить насилие в Сирии и начать диалог со всеми слоями населения, чтобы создать инклюзивное правительство. В МИД добавили, что Иран не пожалеет никаких сил, чтобы помочь установить в Сирии безопасность и стабильность.
  • В Дамаске горел президентский дворец Башара Асада.
  • Процесс перехода власти в Сирии будет "гладким", заявил министр юстиции республики Ахмед Аль-Сайед. Он подчеркнул, что страна "не будет двигаться к гражданской войне". При этом Аль-Сайед сказал, что не знает, где находится президент Башар Асад.
  • Макрон и Шольц приветствовали отстранение Асада от власти. "Наконец-то рухнуло варварское государство. Выражаю признательность народу Сирии за его мужество и терпение. В этот момент неопределенности я желаю ему мира, свободы и единства. Франция по-прежнему привержена безопасности и стабильности на всем Ближнем Востоке", — написал Макрон в X на арабском языке. Со своей стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц написал в Х, что "конец режима Асада — это хорошие новости". "Сейчас важно, чтобы в Сирии быстро восстановился закон и порядок. Все религиозные общины и все меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем", — добавил он.
  • Вместе с тем, МИД РФ заявил, что Башар Асад после переговоров с "рядом участников вооруженного конфликта на территории САР" принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Башар Асад покинул пост, оставив указания осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала, сообщил МИД.
  • В Дамаске прогремели взрывы, крупный пожар начался в здании Иммиграционного департамента, сообщили очевидцы.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приехал на границу с Сирией и заявил, что смена власти в Дамаске — это результат ударов Израиля по Ирану и ливанской группировке "Хезболла".

Ранее минобороны сделало важное заявление касательно казахстанских миротворцев на Голанских высотах. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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