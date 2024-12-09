Две недели для захвата власти: куда бежал Асад, какая ситуация в Сирии сейчас и что будет дальше

Силы вооруженной сирийской оппозиции свергли политический режим Башара Асада. Экс-глава государства экстренно покинул страну и получил убежище в России. Почему сирийская армия не смогла остановить наступление повстанцев и что будет с Сирией дальше – в материале Zakon.kz.

Башар Асад пришел к власти в 2000 году, после смерти своего отца Хафеза Асада.

45-летний президент продолжил жесткую политическую линию своего предшественника и подавлял любые выступления оппозиционных партий и группировок, недовольных стилем его правления.

Оппозиция с этим мириться не собиралась и в 2011 году взялась за оружие, что привело к гражданской войне.

С помощью своих союзников – России и Ирана – до сегодняшнего дня Асад успешно подавлял выступление повстанцев и сохранял власть. Москва помогала сирийской армии ударами с воздуха. Тегеран направлял в Дамаск военных советников и хорошо подготовленных бойцов. Однако в последнее время верные союзники сирийского президента были заняты своими проблемами.

Ирак и Россия оказались просто не в состоянии оказывать Асаду такую же поддержку, как ранее. Без помощи своих заграничных друзей сирийские войска не смогли остановить активное продвижения боевиков, возглавляемых исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" .

"Блицкриг" повстанцев

По сути военные действия повстанцев можно назвать классическим "блицкригом". Наступление вооруженной оппозиции началось 27 ноября.

В этот день объединенные силы исламистов, подчиняющихся единому Директорату военных операций, начали совместное наступление на северо-западе Сирии. Боевики практически не встречали сопротивления на своем пути. Уже 29 ноября они заняли Алеппо – второй по величине город Сирии, а на следующий день им удалось полностью восстановить контроль над востоком провинции Идлиб. 5 декабря повстанцы выбили правительственные войска из Хаму.

С юго-востока страны вооруженную оппозицию поддерживала группировка под названием "Сирийская национальная армия". 7 декабря она заняла Пальмиру. Вскоре правительственные силы не выдержали ударов с нескольких сторон и были вынуждены оставить провинции Дейр-эз-Зор.

Силы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в это время вели бои за Хомс. Взятие этого города открыло им дорогу на Дамаск.

Уже днем 7 декабря бойцы "ХТШ" были в столичном пригороде Джарамане, расположенном всего в 15 минутах езды от центра столицы. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вступили в Дамаск и заняли президентский дворец. Башар Асад сложил с себя полномочия президента и с близкими членами своей семьи экстренно покинул страну.

По примеру Виктора Януковича

Некоторое время о местонахождении Асада нечего не было известно. Некоторые СМИ и вовсе писали, что самолет с ним мог разбиться или был сбит системой ПВО вооруженной оппозиции. Позже официальные российские издания сообщили, что Россия предоставила Асаду и его близким политическое убежище. Политологи отмечают, что бывший президент Сирии не первый, кто воспользовался гостеприимством России и решил укрыться на ее территории.

"Можно сказать, что Башар Асад бежал в Россию так же, как и бывший президент Украины Виктор Янукович. Когда появилась реальная угроза, он обратился к своему верному союзнику и тот дал ему убежище. Кстати, стоит отметить, что в случае смены политического режима в Российской Федерации новое правительство Сирии, скорее всего, потребует выдачи Асада. Вполне вероятно, что бывшему президенту Сирии будут предъявлены обвинения в военных и иных преступлениях", – отметил политолог Талгат Калиев.

Что будет с Сирией завтра?

Несмотря на то, что основная причина гражданской войны в стране – режим Башара Асада, который был устранен, некоторые политологи предполагают, что все равно смена власти не принесет сирийской земле мира и спокойствия. Борьба за власть только начинается и закончится она не скоро.

"Сейчас в Сирии можно ожидать чего угодно – от продолжения гражданской войны до полного раскола государства. Каждая группировка, находящаяся на территории Сирии, будет стараться откусить свой кусок власти. Кроме этого, страны, заинтересованные в своей прочной позиции в этой стране, будут привлекать любые ресурсы, чтобы продвинуть на предстоящих выборах президента, своего человека", – рассказал Талгат Калиев.

Кроме этого, специалисты в скором времени прогнозируют начало политических чисток и репрессий. В первую очередь под удар попадут родственники Асада и высшее руководство страны. Повстанцы начнут делить природные богатства государства и точно не будут церемониться с их нынешними владельцами.

"В Сирии осталось очень много родственников Башара Асада. Для них сейчас наступили непростые времена. Дело в том, что в их руках были сосредоточены все экономические активы страны. И сейчас, когда они лишись защиты своего влиятельного родственника, в опасности оказалось не только их благосостояние, но и их жизни", – рассказал эксперт.

В Сирии на данный момент находится казахстанский миротворческий контингент.

В Министерстве обороны РК отметили, что ведомство следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах.

В случае возникновения опасности будет проведена незамедлительная эвакуация миссии в Казахстан.