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Мир

Разрушительное землетрясение в Таиланде: один человек погиб, десятки – под обрушившейся высоткой

Разрушительное землетрясение в Таиланде, жертвы, обрушение высотки, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 14:33 Фото: X/@KYORK8899
Стало известно предварительное число жертв и пострадавших в результате мощных подземных толчков в Мьянме и Таиланде, сообщает Zakon.kz.

28 марта 2025 года в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое очень сильно отразилось на столице соседнего Таиланда Бангкоке.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение было неглубоким, на глубине всего 10 км, а эпицентр находился недалеко от центрального города Мандалай. В Мьянме, как пишет NYT, в результате землетрясения погибли 20 человек, по меньшей мере 200 пострадали. 

В Бангкоке землетрясение было настолько сильным, что из бассейнов, некоторые из которых находятся на верхних этажах высоток, выплеснулась вода. Сотни людей в панике покинули дома и пытаются выехать из города.

В целом сильное землетрясение повредило множество высотных зданий в Бангкоке. Их точное количество пока неизвестно. Премьер-министр Таиланда заявила, что в городе объявлено чрезвычайное положение.

Одним из страшных последствий землетрясения стало обрушение строящейся 30-этажной высотки в столице Таиланда. Национальный институт неотложной медицины сообщил, что в результате по меньшей мере один человек погиб, из-под завалов небоскреба были спасены десятки рабочих, пишет The guardian. По данным CNN, в результате обрушения 50 человек получили ранения, 43 человека оказались заблокированы в здании.

В местных пабликах пишут, что обрушившийся небоскреб является строительным проектом Управления генерального аудитора (OAG). После произошедшего наверняка будет назначена проверка соблюдения строительных норм, так как конструкция здания уже достигла верхних этажей и было маловероятно, что оно рухнет.

Правительство Таиланда предупреждает, что в течение следующих 24 часов могут произойти новые толчки. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4.

Под утро 28 марта в Казахстане и Кыргызстане зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории Казахстана, в 323 км на юго-запад от города Алматы. Расчетная интенсивность в Таразе и Шу составила два балла. В селах Жамбылской области: в Мерке – пять баллов, в селе Кулан – четыре балла.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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14:33, Сегодня
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