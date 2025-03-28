Разрушительное землетрясение в Таиланде: один человек погиб, десятки – под обрушившейся высоткой
28 марта 2025 года в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое очень сильно отразилось на столице соседнего Таиланда Бангкоке.
ตอนแรกอยู่ข้างในก็เอะแบบทำไมรถไฟโยก พอทีนี้โยกแรงมาก พากันวิ่งออกเลย #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/cb0e7gz779— 𝒥ℳ🧃(รับหิ้วหนังสือ) (@jiameng_27) March 28, 2025
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение было неглубоким, на глубине всего 10 км, а эпицентр находился недалеко от центрального города Мандалай. В Мьянме, как пишет NYT, в результате землетрясения погибли 20 человек, по меньшей мере 200 пострадали.
В Бангкоке землетрясение было настолько сильным, что из бассейнов, некоторые из которых находятся на верхних этажах высоток, выплеснулась вода. Сотни людей в панике покинули дома и пытаются выехать из города.
จากมุมนี้มึงคือน่ากลัวมากกกกกก ขอให้ทุกคนปลอดภัย 🙏🏻 #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/uGTTx0PexJ— P'อุ้มของเฮียนิว (พ่อพึกพึก🐶) ✨ (@Aspa_ZunNaNu) March 28, 2025
В целом сильное землетрясение повредило множество высотных зданий в Бангкоке. Их точное количество пока неизвестно. Премьер-министр Таиланда заявила, что в городе объявлено чрезвычайное положение.
High-rise building collapses due to strong #earthquake in Chatuchak, Bangkok. #แผ่นดินไหว #กรุงเทพมหานคร pic.twitter.com/fiRV6ZIZq2— Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 28, 2025
Одним из страшных последствий землетрясения стало обрушение строящейся 30-этажной высотки в столице Таиланда. Национальный институт неотложной медицины сообщил, что в результате по меньшей мере один человек погиб, из-под завалов небоскреба были спасены десятки рабочих, пишет The guardian. По данным CNN, в результате обрушения 50 человек получили ранения, 43 человека оказались заблокированы в здании.
#Myanmar #Earthquake #แผ่นดินไหว OMG😭😭😭😭😭pray🙏😭🤲 pic.twitter.com/wQFrxRTrg3— RedRose (@Maidu42683) March 28, 2025
В местных пабликах пишут, что обрушившийся небоскреб является строительным проектом Управления генерального аудитора (OAG). После произошедшего наверняка будет назначена проверка соблюдения строительных норм, так как конструкция здания уже достигла верхних этажей и было маловероятно, что оно рухнет.
อาคารที่ถล่มคือ โครงการก่อสร้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หลังจากนี้น่าจะต้องมีการตรวจสอบมาตราฐานการก่อสร้างนะ เพราะโครงสร้างอาคารสร้างถึงชั้นบนแล้ว ไม่น่าจะถล่มได้ #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/79cJ2tqPH6— Eric (@eric_sayompoo) March 28, 2025
Правительство Таиланда предупреждает, что в течение следующих 24 часов могут произойти новые толчки. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4.
Под утро 28 марта в Казахстане и Кыргызстане зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории Казахстана, в 323 км на юго-запад от города Алматы. Расчетная интенсивность в Таразе и Шу составила два балла. В селах Жамбылской области: в Мерке – пять баллов, в селе Кулан – четыре балла.