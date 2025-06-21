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Мир

В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 17:00 Фото: pexels
Двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима задержали по обвинению в ряде правонарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Сирии.

"Асад был задержан в рамках тщательно спланированной спецоперации сотрудниками главного управления разведки при содействии компетентных структур Министерства внутренних дел. Васим Асад подозревается в наркоторговле и ряде других преступлений", – говорится в тексте.

Операция по его задержанию проходила на сирийско-ливанской границе в районе Тель-Каллах.

7 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре заявил, что 13-летнее правление Башара Асада причинило Сирии ущерб в 500 млрд долларов.

Асад бежал из Сирии в декабре 2024 года, когда повстанцы захватили Дамаск и свергли его режим. Сейчас бывший президент находится в Москве, где ему и его семье предоставили убежище.

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Андрей Дюсупов
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