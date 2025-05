Евросоюз снимает все экономические санкции с Сирии

Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в социальной сети Х (бывшая Twitter), решение принято, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну.

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.



We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.



The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years – and will keep doing so.