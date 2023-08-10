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В Нигере сформировали переходное правительство

солдаты в Нигере Фото: wikimedia
Генерал Абдурахман Тчиани, глава мятежников в Нигере, подписал указ о формировании нового правительства переходного периода, сообщает Zakon.kz.

Согласно списку, новая правительственная команда состоит из 21 министра, сообщает ActuNiger.

Новое переходное правительство состоит из гражданских и военных. Переходное правительство возглавил Ламин Зейн Али Махамане.

По данным РИА Новости, минувшей ночью подача электроэнергии в столице Нигера городе Ниамей шла с большими перебоями, практически все жилые дома были обесточены. Электричество есть на отдельных объектах, включая АЗС, за счет дизельных электрогенераторов.

В ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера Мохамеда Базума. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час.

Генсек ООН призвал удерживающих президента Нигера освободить его без предусловий. Свергнувшие президента Нигера мятежники ранее заявили о закрытии над страной воздушного пространства. 

Данияр Кунафин
Нигер
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