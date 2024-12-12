Аэропорт Алматы меняет тарифы на парковку

12 декабря 2024 года международный аэропорт Алматы обратился с важным заявлением к пассажирам. Согласно нему, с 1 января 2025 года на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса будут действовать новые тарифы, сообщает Zakon.kz.

В официальном релизе воздушной гавани сказано:

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что с 1 января 2025 года в рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту".

Обновленные тарифы будут следующими (территория привокзальной площади и крытый парковочный комплекс):

до 15 минут – без оплаты не более двух раз в сутки;

15-60 минут – 600 тенге;

1-2 часов – 850 тенге;

2-4 часов – 1 200 тенге;

4-6 часов – 1 800 тенге;

6-12 часов – 2 800 тенге;

12-24 часов – 4 200 тенге;

свыше 24 часов, за последующие полные и не полные сутки – 6 000 тенге;

для лиц осуществляющих деятельность на территории АО "МАА" – 72 000 тенге/ месяц;

для сторонних организаций, оплачивающих за каждый автомобиль – 60 000 тенге/ месяц;

за нарушение публичного договора пп. 2.2.6 (не санкционированный проезд) – неустойка 40 000 тенге;

неустойка за повреждение стрелы шлагбаума – 50 000 тенге.

На территории южной парковки также ожидаются изменения. Если раньше парковка от 1 до 2 часов стоила 400 тенге, теперь нужно будет заплатить 500 тенге.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Повышение не обошло и автостоянку на территории здания АВК по адресу ул. Закарпатская 51.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Примечательно, что почти год назад, в январе 2024 года, также сообщалось об удорожании стоимости парковки. Тогда стоимость от 15 минут до 1 часа составляла 500 тенге.