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Мир

Чрезвычайное положение вводит Индонезия из-за сексуального насилия в стране

насилие в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 00:47 Фото: pixabay
Министр по расширению прав и возможностей женщин и защите детей в Индонезии Арифа Фаузи заявила о том, что страна вводит чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства ANTARA, министр считает необходимостью сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и борьбы с данным насилием.

"Мы объявляем чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей. (...) Координация и синергия необходимы, потому что мы не можем решить эту проблему в одиночку. У нас ограниченные полномочия и бюджет. Однако с общей осведомленностью мы можем решить эту проблему вместе", – заявила Фаузи.

По ее словам, решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии, охватывая 49,42%, а дети — целых 31,6%.

Ранее сообщалось, как распознать бытовое насилие и куда обращаться за помощью.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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