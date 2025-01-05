Дети погибли при пожаре в Абхазии: объявлен траур

Пятеро детей погибли при пожаре в непризнанной республике Абхазии. В связи с трагедией 6 января объявлено там днем траура, сообщает Zakon.kz.

Пятеро сестер погибли в пожаре в селе Папынырхуа (Саберио) Галского района Абхазии.

"Бабушка была одна с детьми дома. С утра решила растопить печь, перепутала бензин с соляркой и разгорелся пожар. Дом был деревянный. Пятеро детей в возрасте от полутора до восьми лет в это время спали, дом мгновенно охватило огнем, и спасти их не удалось", – приводит ТАСС комментарий Галского отделения МЧС Абхазии.

О случившейся трагедии был проинформирован исполняющий обязанности президента Бадра Гунба. Он поручил оказать всю необходимую поддержку семье погибших девочек и провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Позднее Гунба своим указом объявил 6 января днем траура в республике. Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.

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