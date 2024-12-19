О чем говорил Владимир Путин на итоговой ежегодной пресс-конференции

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин высказал свое мнение о том, в какой ситуации находится экономика и демография страны, а также прокомментировал международную повестку. Zakon.kz сделал подборку интересных моментов.

В пресс-конференции приняли участие не только российские журналисты, но и представители западных СМИ. Во время "Прямой линии" Владимир Путин заявил, что готов к разговору с избранным президентом США Дональдом Трампом и согласен встретиться с ним.

"Я готов к этому разговору, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого", – сказал президент, отвечая на вопрос американского журналиста.

Президент РФ добавил, что не говорил с Дональдом Трампом более четырех лет.

Путин также прокомментировал помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера.

"Он политик. И всегда важно, чего в тебе больше – политика или человека. Я бы не осуждал его за это", – сказал глава РФ.

Кроме того, Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии, и события в этой стране нельзя назвать "поражением". По его словам, российское вмешательство было направлено на предотвращение создания террористического анклава.

Затем российский лидер рассказал о планах встретиться со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом.

"Я пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, а также обязательно поговорить с ним в скором времени", – сказал он.

Глава РФ также пообещал журналистам спросить бывшего сирийского лидера, знает ли он, что случилось с корреспондентом из США, пропавшим более 10 лет назад. Путин уточнил, что в Сирии в то время шли активные боевые действия, а журналист, вероятно, исполнял свой профессиональный долг.

"Все-таки главный бенефициар событий, происходящих в Сирии, главным бенефициаром, на мой взгляд, является Израиль". Владимир Путин

Также президент РФ отметил, что "Россия осуждает захват любых сирийских территорий", а "Израиль тоже решает для себя вопросы, связанные с безопасностью".

Кроме того, Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказался о сбывшихся "предсказаниях" ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского по Ближнему Востоку.





"Я был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем. Он не был предсказателем, а любил эпатаж и был человеком эрудированным и хорошо подготовленным. Все, что он говорил, сбывается, потому что он говорил на основе анализа". Владимир Путин

Владимир Путин также прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине. Российский лидер назвал их искренними попытками поиска решения конфликта.

"На наш взгляд эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон – ни Украине, ни России", – сказал он.

Прямая линия с Владимиром Путиным длилась почти 4,5 часа.

Ранее председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказала, как Владимир Путин оценил визит в Астану.