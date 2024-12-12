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Политика

Как Владимир Путин оценил визит в Астану, рассказала Валентина Матвиенко

Как Владимир Путин оценил визит в Астану, рассказала Валентина Матвиенко, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Об этом 12 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит председателя Совета Федерации является еще одним знаковым событием не только с точки зрения укрепления межпарламентских связей, но и дальнейшего расширения всего комплекса казахстанско-российского многопланового стратегического партнерства.

"Взаимоотношения между нашими государствами развиваются по восходящей линии. Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашего взаимодействия", – сказал президент.

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По словам Касым-Жомарта Токаева, во всех этих процессах важную роль играет межпарламентская дипломатия. Он подчеркнул, что депутаты вносят значительный вклад в дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

Как Владимир Путин оценил визит в Астану, рассказала Валентина Матвиенко, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:00

Фото: akorda.kz

Валентина Матвиенко выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметила, что с большой радостью приехала в Казахстан во главе представительной парламентской делегации.

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Фото: akorda.kz

Она передала теплые слова приветствия президента России Владимира Путина, который высоко оценивает итоги своего недавнего визита в Астану.

"Визит действительно был очень продуктивным и результативным. Главное, что наше сотрудничество, которое набирает обороты, носит взаимовыгодный и взаимоуважительный характер. Благодаря усилиям глав государств Казахстана и России двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. И какую бы мы сферу ни взяли: взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты в промышленности, в энергетике, сотрудничество в сельском хозяйстве, это реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами", – подчеркнула Валентина Матвиенко.

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В ходе встречи собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко прибыла в Астану с официальным визитом ночью 11 декабря 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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