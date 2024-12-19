Опаивал жену наркотиками и приглашал насильников: более 50 мужчин осудили во Франции

Во Франции 72-летнему Доминику Пелико вынесли приговор за то, что он в течение 10 лет накачивал свою супругу наркотиками и вместе с другими мужчинами подвергал женщину сексуальному насилию, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала France 24, пенсионера приговорили к 20 годам тюрьмы. Подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) он сможет после того как отсидит 2/3 от назначенного срока.

Кроме того, суд признал виновными еще 50 мужчин, которых Пелико приглашал к себе домой с целью изнасилования своей супруги.

Как отмечается, за время продолжительных издевательств и снотворных веществ у Жизель Пелико ухудшилось здоровье, появились провалы в памяти, начали выпадать волосы.

Согласно данным издания, в сентябре 2020 года Пелико был задержан за попытку сфотографировать девушек под юбками. После изъятия у него техники сотрудники органов обнаружили видео изнасилования жены Пелико.

Ранее сообщалось, что двух бывших полицейских обвинили в сексуализированном насилии над детьми в Великобритании.