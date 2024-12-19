Водитель тягача "убил" пятерых детей и их родителей: его посадили на 5 лет

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли сразу восемь человек, сообщает Zakon.kz.

По информации суда региона, подсудимый в августе 2024 года на 862-м километре автодороги "Самара – Шымкент" за рулем автомашины марки MAN TGX с прицепом выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota Ipsum. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель минивэна и семь его пассажиров от полученных травм скончались на месте.

В суде подсудимый полностью признал вину.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Кадры жуткой аварии появились в Сети в августе 2024 года. На видео грузовик буквально смял минивэн. Тогда сообщалось, что погибшие дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу.