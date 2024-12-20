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Мир

Австралийский турист сбил на мопеде женщину из Японии и уехал отдыхать на Бали

ДТП, авария, постродавше, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 23:37 Фото: pixabay
Пострадавшая была госпитализирована с переломом глазницы и черепно-мозговой травмой. Отмечается, что медицинские счета за ее лечение уже превысили 25 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел, когда гражданка Японии ехала на скутере по району Улувату. При маневре направо в нее сзади врезался водитель мопеда, вылетевший из-за угла, сообщает Daily Mail.

В результате столкновения женщину отбросило на дорогу, она получила серьезные травмы.

Сама японка пока не подавала заявление в полицию, однако ее подруга решила провести собственное расследование и найти виновника ДТП. Она изучила записи с камер видеонаблюдения и опросила владельцев кафе в том районе. Женщина выяснила, что через несколько часов после аварии австралиец развлекался с четырьмя друзьями, а затем подвозил одного из них на мопеде.

Ранее сообщалось, что ночью 20 декабря в результате ДТП водитель автомобиля Lexus LX 470 нанес серьезный материальный ущерб одному из предпринимателей города Алматы.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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