Российского туриста жестоко убили в отеле Таиланда: известны подробности

На днях стало известно об убийстве российского туриста в Таиланде. Мужчину нашли в номере отеля, в котором он остановился, с тяжелой черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами, сообщает Zakon.kz.

Журналисты mk.ru выяснили новые подробности случившегося.

Сообщалось, что перед смертью хирург из Красноярска стал свидетелем изнасилования девушки на улице. Предполагалось, что его выследили, вломились в номер отеля и избили до смерти.

По новым данным, с самого начала произошла путаница с именами. В СМИ мужчину назвали Борисом Тимофеевым, хотя его настоящее имя – Тимофей Борисов. Об этом изданию рассказала знакомая доктора, которая на тот момент также находилась в Паттайе.

Известно, что Борисов занимался пластической хирургией – маммопластикой, липосакцией, удалением новообразований и рубцов, а также контурной пластикой. Пациенты вспоминают его как профессионала.

Соотечественники, живущие в Паттайе, ставят под сомнение версию о том, что Борисов стал свидетелем изнасилования. Они считают, что случившееся могло стать результатом попытки ограбления или конфликта с посторонними.

