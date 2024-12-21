Жители Таиланда спасаются от сильного наводнения

Южный Таиланд борется с сильным наводнением. Проливные дожди, вызванные муссоном, который длится с ноября по март, переносят влагу из Сиамского залива и выносят ее на острова, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, на острове Самуи, втором по величине острове Таиланда, в этом месяце выпало 571 мм осадков – примерно 375% от среднего показателя за декабрь.

В соседней провинции Накхонситхаммарат показатели превысили 1009 мм, что более чем в четыре раза превышает норму декабря.

Тысячи людей вынужденно покинули свои дома из-за обрушения зданий. В их числе есть местные жители и туристы.

Ранее 32-летняя спелеолог попала в ловушку, изучая пещеру на севере Италии, и провела там четыре дня. После спасения ученая заявила, что хочет "навсегда оставить спелеологию", так как уверена, что "больше никогда не войдет в пещеру".

