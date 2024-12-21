Турецкие тюрьмы побили рекорды по числу заключенных

Тюрьмы в Турции побили рекорд, превысив свою вместимость на 24 %, сообщает Zakon.kz.

Правительство ПСР, которое закрыло 396 районных тюрем за последние 18 лет, с 2016 года ускорило строительство новых крупных тюрем, пишет Gazete Davul. С 2006 по 2023 годы было открыто 285 новых тюрем вместимостью 228 186 человек.

"Несмотря на это, заполняемость тюрем постоянно растет", – говорится в публикации.

Сейчас в тюрьмах содержится 371 587 человек, поэтому в 2025 году в Турции начнется строительство 20 новых тюрем.

🔴Türkiye’de cezaevleri kapasitelerini, yüzde 24 oranında aşarak rekor kırdı.



🔹Kapasitesi 299 bin olan cezaevlerinde, 371 bin 587 kişi olduğu ifade edilirken 2025 yılında 20 yeni cezaevinin inşaatı başlayacak. pic.twitter.com/AVVw7oUMh1 — Savaş Medya (@savasmedya) December 20, 2024

Недавно стало известно, что избранный президент США определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов Америки в Турции.