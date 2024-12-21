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Мир

Турецкие тюрьмы побили рекорды по числу заключенных

Тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 04:30 Фото: pixabay
Тюрьмы в Турции побили рекорд, превысив свою вместимость на 24 %, сообщает Zakon.kz.

Правительство ПСР, которое закрыло 396 районных тюрем за последние 18 лет, с 2016 года ускорило строительство новых крупных тюрем, пишет Gazete Davul. С 2006 по 2023 годы было открыто 285 новых тюрем вместимостью 228 186 человек.

"Несмотря на это, заполняемость тюрем постоянно растет", – говорится в публикации.

Сейчас в тюрьмах содержится 371 587 человек, поэтому в 2025 году в Турции начнется строительство 20 новых тюрем.

Недавно стало известно, что избранный президент США определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов Америки в Турции.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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