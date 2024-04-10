Александр Овечкин побил еще один рекорд НХЛ
Фото: Instagram/aleksandrovechkinofficial
10 апреля Александр Овечкин побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах, сообщает Zakon.kz.
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Капитан "Вашингтона" забил гол в матче с "Детройтом", обогнав Майка Гартнера, на счету которого 17 сезонов и более 30 шайб.
Овечкин забросил не менее 30 шайб в 18 из 19 регулярок НХЛ. В укороченном из-за пандемии сезоне – 2020/21 россиянин забил 24 гола в 45 играх.
Всего в 75 играх текущего сезона на счету Овечкина 63 очка.
С побед в полуфинале Кубка Гагарина начали "Металлург" и "Локомотив".
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