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Общество

Больше тысячи грузовиков застряли в морском порту на Каспии

Паромы, морской порт, морские перевозки, Каспийское море, транспортировка грузов, фуры, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 02:20 Фото: primeminister.kz
Транспортный коллапс возник в морском порту Курык на Каспии. Больше тысячи грузовиков ждут отправки по морю на пароме, но гавань с потоком не справляется, сообщает Zakon.kz.

В администрации порта признались, что сейчас испытывают огромную нагрузку. На это есть сразу три причины:

  • Во-первых, плохие погодные условия, из-за которых порт часто закрывали.
  • Во-вторых, из 14 азербайджанских паромов, работающих на переправе, сейчас в порт ходит только половина.
  • В-третьих, резко возросший поток грузов через нашу страну из-за санкций против России. Такое же количество грузовиков скопилось и на территории Азербайджана. Сейчас решается вопрос увеличения числа паромов. А пока ограничивают железнодорожные перевозки.
"В этой связи мы еще с ноября месяца ввели и до сих пор вводим, можно сказать, мораторий на отгрузку ж/д вагонов со станций отправлений, чтобы поскорее разрешить ситуацию вокруг автотранспортных средств". Бакыткерей Алибеков, заместитель генерального директора по эксплуатации порта Курык

Ранее аэропорт Алматы обратился с важным заявлением в связи с непогодой.

Аксинья Титова
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