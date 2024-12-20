Больше тысячи грузовиков застряли в морском порту на Каспии

Транспортный коллапс возник в морском порту Курык на Каспии. Больше тысячи грузовиков ждут отправки по морю на пароме, но гавань с потоком не справляется, сообщает Zakon.kz.

В администрации порта признались, что сейчас испытывают огромную нагрузку. На это есть сразу три причины:

Во-первых, плохие погодные условия, из-за которых порт часто закрывали.

Во-вторых, из 14 азербайджанских паромов, работающих на переправе, сейчас в порт ходит только половина.

В-третьих, резко возросший поток грузов через нашу страну из-за санкций против России. Такое же количество грузовиков скопилось и на территории Азербайджана. Сейчас решается вопрос увеличения числа паромов. А пока ограничивают железнодорожные перевозки.

"В этой связи мы еще с ноября месяца ввели и до сих пор вводим, можно сказать, мораторий на отгрузку ж/д вагонов со станций отправлений, чтобы поскорее разрешить ситуацию вокруг автотранспортных средств". Бакыткерей Алибеков, заместитель генерального директора по эксплуатации порта Курык

Ранее аэропорт Алматы обратился с важным заявлением в связи с непогодой.

