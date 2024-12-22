Депутат Колумбии курила вейп во время обсуждения реформы здравоохранения

Депутат Конгресса Колумбии от партии "Альянс зеленых" Кэти Хувинао оказалась в центре скандала после того, как ее заметили за использованием вейпа во время пленарного заседания, где обсуждалась реформа системы здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Mail Online.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Хувинао затягивается желтым вейпом, а затем, заметив камеру, быстро выдыхает дым и прячет устройство. Этот поступок нарушил закон, запрещающий использование электронных сигарет в закрытых общественных местах.

⚖️ 🚬 Deputada colombiana Cathy Juvinao é FLAGRADA fumando vape durante debate sobre reformas no sistema de saúde da Colômbia; veja:pic.twitter.com/uMqYRdvt21 — Republique 🗞 (@republiqueBRA) December 20, 2024

Ситуация вызвала шквал критики со стороны коллег. Густаво Боливар, курирующий агентство социального процветания, осудил поведение Хувинао, отметив ее несоответствие принципам заботы о здоровье: "Если депутат не заботится о собственном здоровье в разгар дебатов о здравоохранении, как она может беспокоиться о здоровье беднейших граждан?".

Суперинтендант промышленности и торговли Сиело Русинке обвинил депутатку в игнорировании закона и подчеркнул, что ее действия противоречат статусу законодателя.

Сама Хувинао признала свою вину и принесла публичные извинения в социальной сети X, пообещав, что подобное не повторится.

"Прошу прощения у граждан за случившееся вчера. Я осознаю свою ошибку и обязуюсь соблюдать закон," – написала она.

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