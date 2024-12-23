Курортный роман подростков привел к аресту в Дубае

Курортные романы – это тема романтических комедий и женских романов, но не для 18-летнего Маркуса Факаны из Англии, которому грозит год тюремного заключения за его летнюю интрижку, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в сентябре ученик из Лондона отдыхал с семьей в Дубае. В своем отеле он познакомился с британской девушкой-подростком. Скоро у них завязались романтические отношения, которые переросли в сексуальные.

Пара планировала продолжить зарождающуюся связь в Лондоне. Но когда 17-летняя девушка вернулась в Соединенное Королевство, ее мать заявила на их с парнем отношения в полицию Дубая.

Возраст согласия в Объединенных Арабских Эмиратах составляет 18 лет, что делает девушку несовершеннолетней на момент ее отношений с Маркусом Факаной.

"Я не собирался нарушать закон, я даже не знал, что ей через месяц исполнится 18 лет", – говорит Факана, добавляя, что не считает возраст проблемой, поскольку они оканчивают один и тот же класс.

Подросток говорит, что он сожалеет и раскаивается в нарушении закона, но обращается к премьер-министру консервативной монархии и правителю Дубая шейху Мухаммеду бин Рашиду аль Мактуму с просьбой отменить ему заключение под стражей.

Законодательство об отношениях, алкоголе и онлайн-активности – лишь некоторые из проблем, с которыми чаще всего сталкиваются туристы в ОАЭ.

Хотя употребление алкоголя в лицензированных заведениях Дубая является законным, а культура вечеринок "широко распространена", любой, кого поймают с алкоголем в общественном месте, может быть обвинен в публичном пьянстве или употреблении алкоголя без лицензии.

Ранее закон для удобства сотрудников на рабочих местах приняли в Мексике.

